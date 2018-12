Kasvojentunnistuksessa puutteita Android-puhelimissa – 3D-malli riittää huijaukseen

Kasvojentunnistusalgoritmit ovat moninaisia ja niiden tietoturvakin vaihtelee paljon. Vanha kikka kasvojentunnistuksen huijaamiseen on näyttää kameran edessä tunnistetusta henkilöstä otettua valokuvaa. Nykyaikaisissa puhelimissa temppu edelleen onnistuu ajoittain, mutta algoritmeja on yritetty kuitenkin kehittää hoksaamaan kuvahuijaukset. Forbesin toimituksessa päätettiin testata hieman raskaamman sarjan huijausmenetelmää: 3D-tulostettua kasvopatsasta. Testiin otettiin mukaan iPhone X sekä neljä Android-puhelinta: OnePlus 6, Samsung Galaxy S9, LG G7 ThinQ ja Samsung Galaxy Note 8. Puhelimien kasvojentunnistus opetettiin ensin tunnistamaan henkilön kasvot, minkä jälkeen järjestelmän luotettavuutta testattiin laittamalla kameran eteen henkilön kasvoista luotu patsas.3D-tulosteen teettäminen maksoi noin 300 puntaa. Testattu menetelmä ei siis ole kovin kallis jos puhelimessa odotetaan olevan hyvin tärkeää tietoa.Kaikki Android-puhelimet lankesivat huijaukseen ja avasivat lukituksen. Sen sijaan iPhone X piti lukituksen kiinni. Testissä kokeiltiin myös Windows Hello -kasvojentunnistusta ja se piti myös lukituksen kiinni. Vaikka iPhone X:ää ei pystytty huijaamaan tässä kokeessa, niin 3D-tulosteilla on kuitenkin aiemmin pystytty huijaamaan myös iPhone X:ää.