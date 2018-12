Legendaarinen Lemmings saapui virallisesti Androidille ja iPhonelle - ilmaispelinä, mutta ikävän yllätyksen kera

Yksi rakastetuimmista 1990-luvun peleistä on eittämättä, jossa ohjaillaan päätöntä sopulilaumaa kenttä kerrallaan kohti kotipesää. Pelistä on putkahtanut virallisia ja epävirallisia käännöksiä lähes kaikille mahdollisille alustoille viimeisen 25 vuoden aikana. Mutta nyt pelistä tuli vihdoin myös virallinen mobiiliversio, sekä Androidille että iPhonelle.Peli itsessään on ilmainen, kuten kuvaan sopii, mutta hupi loppuukin sitten siihen. Peli nimittäin sisältää mikromaksujen mahdollisuuden, kuten lähes kaikki muutkin nykypäivän pelit. Mutta hintahaarukka onkin huikea: kalleimmat pelin sisäiset ostokset maksavat mojovat sata dollaria eli lähes 90 euroa.Peli muistuttaa trailerin perusteella erittäin paljon alkuperäistäpeliä, joka on ehdottomasti positiivinen asia:Pelin sisäiset maksut ovat monesti ihan hyväksyttävissä rajoissa, jos pelissä voi edetä ilman niitäkin - tämän balanssin mm. suomalainenon onnistunut löytämään peleissään varsin mainiosti. Mutta Lemmingsissä peliä voi pelata vain kaksi tuntia kerrallaan ilman rahaa - tämän jälkeen "energiataso" laskee liian alas ja pelaajalla on edessään joko pakollinen pelitauko tai seitsemän dollarin ostos, jolla saa lisää energiaa.Jos nostalgiaa kaipaa, kannattanee silti kokeilla. Pelin voi ladata näistä linkeistä: