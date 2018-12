Samsungin pikalatauksen teho voi liki tuplaantua Galaxy S10:ssä

Samsung smartphone 15w charging will become history. — Ice universe (@UniverseIce) December 21, 2018

Twitterissä vuotoja ajoittain paljastava Ice universe -tili on julkaissut tänään viestin, jonka perusteella Samsung olisi uusimassa tulevan Galaxy S -mallin latausta.Viestissä kerrotaan, että Samsung olisi luopumassa 15 wattin pikalatauksesta. Sen mukaan Galaxy S10 saa nopeamman pikalatauksen.Tämä ei sinänsä ole yllätys, sillä 15 wattin pikalataus on nykypäivänä melkoisen kehnotehoinen. Mikäli Galaxy S10 sisältää esimerkiksi Yhdysvalloissa Snadpragon 855 -piirin, niin se tukee Qualcommin Quick Charge 4+ -tekniikkaa, jonka maksimi teho on jopa 27 wattia.Tämäkään ei tosin pärjää nykypäivän latauskuninkaille, joihin lukeutuu uusi McLaren-versio OnePlus 6T:stä . Se tarjoaa pikalatauksen 30 watin teholla, mutta sisaryhtiö Oppo on pistänyt Find X:n kanssa vielä paremmaksi 30 watin teholla.Tässä vaiheessa emme tosin tiedä millaista latausteknologiaa Galaxy S10:n Suomessa myytävän mallin Exynos 9820 -piiri sisältää.