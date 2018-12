Googlen videopuhelusovellus rikkoi miljardin latauksen rajan

Googlen viestintäsovellukset ovat olleet vuosien saatossa melkoinen sekasotku. Teknologiajätin strategia viestisovellusten osalta on ollut hämmentävän heikko, mutta onko yhtiö löytänyt nyt onnistujan?Googlen Duo-videopuhelusovellus julkaistiin 2016 yhdessä viestisovellus Allon kanssa, ja heti parissa viikossa näistä ensiksi mainittu nousi Google Play:n kärkisovelluksiin Yksinkertaisiin videopuheluihin ilman kommervenkkejä tähtäävä Duo onkin viimeisen parin vuoden aikana kasvanut tasaisesti, ja jopa kiihtyen, ja latausmäärät nyt ylittäneet merkittävän rajapyykin.Noin kahden ja puolen vuoden iässä Duo on kerännyt Google Play:stä yli miljardi latauskertaa, kertoo Android Police . Ensimmäisen vuoden aikana siihen kertyi noin 100 miljoonaa latausta ja seuraavan vuoden aikana potti kasvoi 500 miljoonaan.Viimeisen puolen vuoden aikana palvelun latausmäärät ovat siis kasvaneet peräti 500 miljoonalla, joka herättää toivoa Google viesti- ja puhelusovellusten suhteen.Toki numeroihin lukeutuu nykyisin laitteita, joissa on esiasennettuna Duo.Vuoden 2016 sovellusjulkaisut eivät menneet tosin täysin putkeen. Toinen sovelluksista, Allo, kuopataan alkuvuodesta 2019.