OnePlus-mainos huijaa kuluttajia pienemmillä reunuksilla?

OnePlus esitteli marraskuun lopulla uuden huippupuhelimensa, ja OnePlus 6T sai oman mainoksensa samoihin aikoihin. Nyt mainos on noussut uudelleen pinnalle , sillä siitä on bongattu moka.Itseasiassa moka nousi pinnalle Instagram-mainoksesta, joka perustuu YouTubestakin löytyvään videomainokseen. Tässä videossa OnePlus 6T esiintyy Fortnite-pelilaitteena, jonka ulkonäössä jokin on hieman pielessä.OnePlus on päättänyt poistaa muutaman millimetrin laitteen "leuasta", jotta laite näyttäisi enemmän reunuksettomalta. Myös laitteen muut reunukset näyttävät todellista pienemmiltä.Yläpuolella voit verrata laitteen virallista tuotekuvaa ja mainoksessa käytettyä laitetta. Koko mainosvideon näet puolestaan alta. Mitä mieltä olet? Kuinka vakavasta huijauksesta on kyse?