Netflixiä ei voi enää tilata iPhone-sovelluksen kautta

on menettämässä yhden ison tulolähteen, sillä on poistanut iOS-sovelluksesta kokonaan mahdollisuuden tilata suoratoistopalvelun. Muutos koskettaa uusia sekä tilaustaan uusivia käyttäjiä.Käyttäjän kannalta muutos ei ole erityisen dramaattinen. Se tarkoittaa vain sitä, että Netflix-sovellusta ei voi enää käyttää palvelun tilaamiseen, vaan tilaus täytyy hoitaa verkkoselaimen kautta Netflixin nettisivuilta. Mikäli Netflixin on tilannut sovelluksen kautta, tapahtuu maksatus edelleen Applen palvelun kautta, eikä mikään näin ollen muutu.Netflixin motiivi muutokselle on käytännössä se, että se haluaa napata itselleen Applen perimän laskutusosuuden. Apple ottaa sovellusten sisäisistä ostoista 30 prosentin osuuden, mutta jatkuvista tilauksista osuus laskee ensimmäisen vuoden jälkeen 15 prosenttiin. Tämän takia Netflixilläkään ei ole suurta kiirettä saada nykyiset tilaajat muuttamaan maksatuskanavaa.Netflix lopetti jo aiemmin Google Play -maksamisen tukemisen Android-sovelluksessa.