Nokia ei hyödykään Huawein ongelmista? Tuotekehitys liian hidasta

Matkapuhelinverkon tukiasemia kehittäväon joutunut ympäri läntistä maailmaa jonkinlaisen boikotin kohteeksi, kun Euroopassa ja Yhdysvalloissa on herännyt huoli Kiinan mahdollisuudesta hyödyntää kiinalaisen yhtiön tuotteita vakoiluun. Nokian ja Ericssonin on arveltu hyötyvän boikotista.Eurooppalaiset matkapuhelinoperaattorit ovat kuitenkin valitelleet Ericssonin ja Nokian teknisen kehityksen hitautta, minkä takia operaattoreilla ei ole mahdollista korvata Huawein tukiasemia kilpailevilla tuotteilla ilman ominaisuuksista luopumista. Wall Street Journalin mukaan tämä seikka vähentää operaattoreiden halua vaihtaa teknologiatoimittajaa.5G-verkkojen rakentaminen lähtee tämän vuoden aikana vauhtiin, joten operaattorit käyvät parhaillaan neuvotteluita uusien tukiasemien toimittamisesta. Kyse on isoista rahoista.Huawein kehittyneempien tukiasemien sanotaan olleen yksi syy yhtiön markkina-aseman kasvulle vuoden 2018 ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana.