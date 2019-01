Video vuoti! Tällainen on Nokia 9 Pureview -hirviökamerapuhelin

Nokia 9 PureView "Beholder." HNY pic.twitter.com/x4Kh3anP46 -- Evan Blass (@evleaks) December 31, 2018



Viime vuoden lopulla kohistiin hieman HMD Globalin uudesta, jonka takapuolelta löytyy peräti viidestä kennosta koostuva kamerajärjestelmä. Intialainen verkkosivusto on julkaissut nyt esittelyvideon laitteesta.Video on grafiikoiden perusteella HMD Globalin virallinen pressivideo, jossa esitellään puhelimen tärkeimpiä myyntivaltteja ja teknisiä ominaisuuksia. Vähemmän yllättäen Nokia 9 Pureview'n tärkein myyntikärki on sen kamera, joka pystyy taltioimaan jopa 10 kertaa enemmän valoa kuin tavalliset älypuhelinkamerat. Nokia 9 Pureview'n pitäisi siis olla todellinen peto hämärässä otetuissa kuvissa. Kuvien tarkennusta on myös mahdollista muuttaa jälkikäteen.Samasta videosta ruutukaappauksen on jakanut myös tunnettu puhelinvuotaja @evleaks.Huhutjen mukaan HMD Global esitteli Nokia 9 Pureview'n ensi kuussa MWC-messuilla.