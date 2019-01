Vuotokuvat esittelevät tulevaa huippurumaa iPhonea

Applen edellisestä iPhone-mallista on vain muutama kuukausi aikaa, mutta heti vuoden vaihteesta huhut ja vuodot tulevasta iPhonesta ovat alkaneet.Tämän mukana verkkoon on vuotanut tietoja, joiden perusteella Steve Hemmerstoffer ja intialaissivusto Digit.in ovat julkaisseet renderikuvia laitteesta, jota he kutsuvat nimellä iPhone XI, eli tuttavallisemmin iPhone 11.Kuvissa esiintyy kovasti iPhonen muotokieltä muistuttava laite, jonka takapaneeliin on lätkäisty karmean ruma ja valtava kameramoduuli. Kameramoduulista paljastuu kolme kameraa sekä mikrofoni ja salama, joka kokonaisuudessa ei missään nimessä vaikuta Applen laadukkaalta designilta.Itse vuotajatkin ovat hieman hämillään näin aikaisesta vuodosta, jossa lopputulos näyttää näinkin heikolta, erityisesti kun kyseessä on Apple.Niinpä tässä vaiheessa kannattaakin ottaa kuvat varauksella, vaikka huhujen mukaan Applella on painetta lisätä kameroita, kuten monet kilpailevat valmistajat ovat tehneet.Kauneus on toki katsojan silmässä, joten kerro kommenteissa mitä mieltä olet tämännäköisestä iPhonesta?