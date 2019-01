Withingsin uusi älykello oppi Applelta EKG-mittauksen

Viime syksynä uuden Apple Watchin julkaisu toi mukanaan melkoisen uudistuksen maailman suosituimpaan älykelloon . Erityisesti huomiota herätti uusi EKG-ominaisuus, jolla terveystoiminnot nostettiin aivan uudelle tasolle.Kyseessä oli Applen mukaan ensimmäinen kuluttajatuote markkinoilla laatuaan, mutta nyt muutkin valmistajat ovat heränneet ominaisuuden potentiaalin. Nokian omistuksessakin ollut Withings on esitellyt uutta tuotetta, jolla pystytään luomaan sydänfilmiä.Kyseessä on Withings Move ECG, joka pystyy mittaamaan sydäntä elektrokardiogrammin tavoin. Move ECG ei kuitenkaan ole Apple Watchin tavoin monitoiminen älykello, vaan laite on pikemminkin ominaisuuksien puolesta aktiivisuusranneke kellotaululla.Kellotaulun ja EKG:n lisäksi se pystyy seuraamaan unta ja urheilusuorituksia. Laitteen akkukestoksi on kerrottu 12 kuukautta, joka on melkoisen huima saavutus.Withingsin mukaan laite saapuu markkinoille vuoden toisella puoliskolla reilun satasen hintaan. Puolet halvemmalla saa puolestaan Withingsin tavallista Move-kelloa, joka ei pidä sisällään EKG-ominaisuutta.