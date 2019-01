Google toi Assistantin Google Mapsiin

Jaa saapumisaika kavereiden kesken -- Google Assistant laskee saapumisajan Google Mapsista ja lähettää sen tekstiviestinä



Vastaa äänellä viesteihin Android Messages, Hangouts, WhatsApp, Messenger, Telegram, Viber ja SMS-sovelluksista



Hallitse musiikkia tai podcastiä



Etsi bensaa, ruokaa tai muita kohteita reitin varrelta



Lisää uusi pysäkki matkan varrelle

Google on CES-messujen ohessa julkaissut uuden päivityksen, joka laajentaa sen älykkään ääniavustajan toimintaa Android- ja iOS-laitteissa. Yhtiö on tuonut avustajan nyt myös suoraan Google Mapsiin.Se kiusoitteli ominaisuutta jo viime vuoden I/O-messuilla , ja sen oli määrä saapua viime kesänä laitteisiin, mutta viivästymistä tapahtui tähän päivään saakka.Nyt Google on julkaissut päivityksen Google Mapsille, jossa Assistant löytyy sovelluksesta, kertoo Android Central . Tämä mahdollistaa paitsi tietysti navigoinnin äänen avustuksella, joka on aiemminkin onnistunut, myös muita ominaisuuksia.Päivitys on lähtenyt "jakeluun" tänään, joskin toiminnot laitetaan päälle palvelinpuolella, joten ominaisuudet saattavat löytyä Google Mapsista vaikkei päivitystä sovellukseen olekaan saapunut.