Näyttääkö Nokia 8.1 Plus tältä?

Uusien renderöintikuvavuotojen perusteella HMD Global aikoo seurata isompien Android-merkkien jalanjäljissä ja tuoda markkinoille puhkotulla näytöllä varustetun älypuhelimen. Kuvissa nähtävissä puhelimessa näytön vasempaan yläreunaan on tehty pieni reikä etukameraa varten.Etukameran reikää lukuun ottamatta etupuoli on kauttaaltaan näyttöä. Vastaavanlaisen puhelimen on esitellyt jo esimerkiksi Honor ja Samsung – niiden puhelimet nähtiin joulukuussa. Kuvissa nähtävän puhelimen nimeksi on veikkailtu Nokia 8.1 Plussaa – se olisi siis joulukuussa julkistetun Nokia 8.1:n isoveli Vuodettujen kuvien takaa löytyy @OnLeaks (Steve Hemmerstoffer) ja @91Mobiles Mikäli kuvat ovat tarkkoja, on Nokia 8.1 Plussaan tulossa 3,5 millimetrin kuulokeliitäntä, USB-C-paikka,kaksoiskamera ja takakuoreen integroitu sormenjälkilukija.