WhatsApp-viestit voi pian piilottaa sormenjäljen taakse

-viestien salaamiseen on tulossa uusi keino , sillä sovelluksen beta-versiosta on löydetty merkkejä uudesta ominaisuudesta, joka mahdollistaa viestien suojaamisen biometrisella menetelmällä.Käytännössä siis WhatsApp-viestien lukuoikeuden voisi laittaa sormenjälkitunnistuksen tai kasvojentunnistuksen taakse. Kun toiminto on käytössä, sovelluksen avaaminen ja ilmoitusten lukeminen ei ole mahdollista ennen käyttäjän henkilöllisyyden varmentamista. Suojauksen voi laittaa ilmeisesti myös PIN-koodin taakse, mikäli sormenjälkilukijaa ei ole käytössä tai sitä ei halua käyttää.Toiminto on tulossa Android Marshmallowia tai sitä uudempaa ohjelmistoversiota käyttäviin puhelimiin. Julkaisuun voi kuitenkin mennä vielä aikaa, koska ominaisuuden kehitys on niin varhaisessa kehitysvaiheessa.