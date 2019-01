Apple paljasti – Qualcomm ei suostunut myymään komponentteja uusiin iPhoneihin

javälisessä patenttirojaltioikeudenkäynnissä on paljastunut uutta tietoa yhtiöiden välisestä suhteesta. Applen operatiivinen johtaja Jeff Williams kertoi omassa todistajalausunnossaan, että Apple yritti hankkia modeemeja iPhone XR:ään ja iPhone XS:ään sekä Inteliltä että Qualcommilta, mutta Qualcomm kieltäytyi myymästä komponentteja Koska Qualcomm ei suostunut yhteistyöhön, Applella ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin tilata kaikki modeemit uusiin iPhoneihin Inteliltä. Applen toimitusketjusta huolehtiva Tony Blevins kertoi aiemmin , ettei Apple halua ajautua tilanteeseen, jossa se on riippuvainen vain yhdestä komponenttitoimittajasta.Williams kertoi todistajalausunnossaan myös sen, että Apple maksaa iPhonessa käytettävästä modeemista Qualcommille 7,5 dollaria per iPhone. Applen mielestä summa on täysin kohtuuton ja se olisi valmis maksamaan Qualcommille lähemmäs 1,5 dollaria. Williamsin mukaan Apple maksoi summan Qualcommille ainoastaan siitä syystä, että sen oli pakko. Vaihtoehtoja ei ollut aiemmin tarjolla.Applen ja Qualcommin välit tulehtuivat vuoden 2017 lopulla. Qualcommin patenttikäytäntöjä on sen jälkeen käsitelty Yhdysvalloissa FTC:ssä. Samaan aikaan käynnissä on ollut Qualcommin nostattamia vastakanteita muun muassa Saksassa ja Kiinassa.