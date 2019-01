Oppolta tulossa hurja kamerapuhelin – 10-kertainen zoomaus

Kiinalainen älypuhelinmerkki on vahvistanut huhut kehitteillä olevasta puhelimesta. Oppon tuotekehityksessä on nimittäin puhelin, jonka takakameran optinen zoom on jopa kymmenkertainen. Puhelimen kameran polttoväli vaihtelee välillä 15,9 – 159 mm.Teknisesti kehitteillä olevan puhelimen zoom-toteutus perustuu samaan tekniikkaan, jota Oppo hyödynsi pari vuotta sitten esitellyssä viisinkertaisella zoomilla varustetussa prototyypissä. Oppo siis peilaa zoom-kameraan tulevat valosäteet 90 astetta ja kuva tallentuu pystyasentoon asetettuun kennoon. Toteutuksen ansiosta optiikka saadaan mahdutettua leveän puhelimen runkoon.Voimakkaan zoomin kääntöpuolella on aukkoluvun kasvu, jolloin kuvien tarkkaan taltioimiseen tarvitaan paljon valoa. Oppo ei ole ilmoittanut kamerapuhelimensa aukkolukua, mutta esimerkiksi Asuksen Zenfone Zoomissa aukkoluku oli (kolminkertainen zoom) välillä f/2.7-4.8. Oppon puhelimessa aukkoluku liukunee leveämällä haitarilla.