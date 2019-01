Android Q:n salat paljastuvat – Nämä ominaisuudet ovat kehitteillä

seuraajasta on saatu lisää tietoa XDA-Developersin kaiveluiden ansiosta . Sivusto pääsi käsiksi:n kehitysversioon ja sitä kautta sai selville millaisia ominaisuuksia käyttöjärjestelmään on suunniteltu. Tulee muistaa, että kaikki ominaisuudet eivät välttämättä päädy lopulliseen versioon.XDA-Developers onnistui varmistamaan Android Q:hun suunnitellun järjestelmälaajuisenolevan kehitteillä. Aiemmin ominaisuus tuli ilmi Chromiumin bug trackerista . Dark mode muuttaa järjestelmävalikoiden värimaailman tummaksi, minkä ansiosta OLED-näyttöisten laitteiden akkukesto paranee.Tietoturvaan on tulossa myös järjestelmätason kohennuksia. Android Q antaa nimittäin käyttäjälle mahdollisuuden asettaa sovelluksille käyttöoikeuksia, jotka ovat voimassa vain kun sovellus on aktiivisessa käytössä. Näin ollen sovellus ei voi käyttää vaikkapa mikrofonia sen ollessa taustalla.Google on myös kehittämässä Android Q:hun Samsung DeXin kaltaista työpöytäpeilausta. Käyttöjärjestelmästä löytyy myös mahdollisuus tallentaa näytöstä videota.