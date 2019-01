Suomalainen matkapuhelinyhtiö Jolla on julkaissut Sipoonkorpi nimisen päivityksen Sailfish-pohjaisille puhelimille. Pääosin päivitys keskittyy yhteyksien, turvallisuuden sekä käyttäjäkokemuksen parantamiseen.Sipoonkorpi-päivitys sisältää parannuksia tietoturvaan, kuvien muokkaukseen sekä antaa käyttäjille mahdollisuuden kustomoida valikkoja enemmän mielensä mukaan. Lisäksi päivitys tuo mahdollisuuden saada säätiedot lukitusnäytölle. Lisäksi päivityksen mukana tuli tuki bulgarian kielelle, johon Jolla on saanut apua paikallisilta opiskelijoilta.Päivitys on saatavilla kaikille Sailfish X-ohjelmassa mukana oleville laitteille. Lisää päivityksestä Jollan sivuilta.