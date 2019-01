Micosoft: Windows 10 Mobile on kuollut, vaihtakaa Androidiin tai iPhoneen

on nyt kertonut julkisesti sen, mikä on tiedetty jo kauan:-käyttöjärjestelmä on kuollut. Microsoftin Windows -puhelinkäyttöjärjestelmän viimeinenkin elossa oleva osa, eli Windows 10 Mobile, ajetaan alas joulukussa 2019.Tietoturvapäivityksiä tulee laitteille 10. joulukuuta 2019 asti ja kaikki muukin tuki laitteille lopetetaan. Yhtiö kertoi tukisivuillaan asiasta ja kehotti nykyisiä Windows -puhelinten käyttäjiä siirtymään joko Androidin tai iPhonen käyttäjiksi.Yhtiö itse on jo käytännössä hylännyt alustan, kun se lopetti myös Windows 10 Mobilen aktiivisen kehityksen lokakuussa 2017. Viimeisen parin vuoden aikana Microsoft onkin tuonut kiihtyvällä tahdilla omia palveluitaan sekä Androidille että iPhonelle - saavuttaen niiden osalta myös varsin hyvää suosiota. Sekäettäon tätä kirjoittaessa ladattu yli puoli miljardia kertaa pelkästään Googlen Play -kaupasta.Windows -puhelinten käyttäjät voivat käyttää laitteitaan myös 10.12.2019 jälkeen, mutta minkäänlaista tukea niille ei enää tarjota. On myös epävarmaa tuleeko sovelluskauppa toimimaan enää tuon päivämäärän jälkeen.