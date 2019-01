Tässä se on – Samsungin Galaxy S10 -mallisto

Samsung Galaxy S10E, S10, and S10+ (L to R), encased pic.twitter.com/Pk2gpXkXxn -- Evan Blass (@evleaks) January 19, 2019



Älypuhelinmerkkien yllätyksiä jo vuosia murskannut(@evleaks) on iskenyt jälleen julkaisemalla lehdistökuvan Samsungin Galaxy S10 -mallistosta. Kuten on jo vähän aikaa ollut puhetta, Samsungin aikeena on julkaista tänä keväänä yhteensä kolme S-sarjan älypuhelinta.Kolmikon nimistä kaksi on ollut jo hyvän aikaa tiedossa, koska ne oletettavasti noudattavat aiempien vuosien kaavaa: Galaxy S10:n suurempi sisar lienee siis Galaxy S10 Plus. Uusi tulokas mallistoon on Galaxy S10:n karvalakkimalli, joka on kustannustasoltaan muita uutuuksia houkuttelevampi isolle yleisölle. Evan Blassin mukaan tämän edullisemman mallin nimi saattaisi ollaLehdistökuvista nähdään, että Galaxy S10E:hen on tulossa kaksoiskamera sekä etupuolelle yhdestä kennosta koostuva selfie-kamera. Näyttötekniikassa on siirrytty aikaan, sillä yläreunan loven sijaan näytön oikeassa kulmaan on puhkaistu reikä etukameraa varten. Galaxy S10 Plussassa on kaksoisetukamera, joten kameroita varten on puhkottu näyttöön isompi reikä. Galaxy S10:ssä ja Galaxy S10 Plussassa on takana kolmoiskamera.Sormenjälkilukijaa ei näyttäisi olevan takakameroiden vieressä lainkaan.Samsungin odotetaan esittelevän puhelimet 20. helmikuuta San Franciscossa. Noin viikkoa myöhemmin Barcelonassa järjestetään vuosittaiset MWC-messut.