Peltipoliisitiedot saapuvat Google Mapsiin

Autonavigointilaitteille ei ole välttämättä enää juurikaan käyttöä, koska Google Maps ja muut mobiilisovellukset ovat kirineet ominaisuuksissa ja tarkkuudessa niiden tasolle. Navigaattoreissa on kuitenkin ollut yksi piirre, jota ainakin hätäisimmät autoilijat ovat arvostaneet: nopeuskameravaroitukset.Peltipoliisien väistely on kuitenkin helpottumassa myös Google Mapsin käyttäjillä , sillä sovellukseen ollaan lisäämässä peltipoliisitiedot. Ensimmäisessä vaiheessa peltipoliisien sijainnit on lisätty Itävallan, Brasilian, Kanadan, Intian, Indonesian, Meksikon, Venäjän, Britannian ja Yhdysvaltojen karttoihin. Teiden nopeusrajoitustiedot on taas lisätty Tanskan, Yhdysvaltojen ja Britannian karttoihin.Google on testannut ominaisuutta jo vuodesta 2016 lähtien, joten sen tuotantoon siirtymistä on odotettu jo hyvä tovi.