Kiinalaisvalmistaja esitteli "kolottoman" puhelimen – Jopa latausportti puuttuu

Kiinalainen älypuhelinvalmistaja Meizu julkaisi tänään Meizu Zero-mallin, josta on karsittu kaikki liitännät ja fyysiset näppäimet latausportteja ja kuulokeliitäntää myöden.Meizu Zero on 5,99 tuuman OLED-näytöllä varustettu älypuhelin 12 ja 20 megapikselin tuplakameralla varustettuna. Erikoista puhelimessa on se, että siitä on karsittu kaikki liitännät ja fyysiset näppäimet. Puhelimessa ei siis ole latausporttia, kuulokeliitäntää eikä edes SIM-kortti-telakkaa. Edes kaiutinritilää ei löydy laiteen alareunasta eikä yläreunasta vaan puhelin käyttää mSound 2.0 -teknologiaa, joka käyttää laitteen näyttöä kaiuttimena.Laite tukee luonnollisesti langatonta latausta USB-portin puuttuessa. Äänenvoimakkuusnäppäimet on korvattu kylkeen upotetulla kosketuspaneelilla sekä sormenjälkitunnistus on myös näyttössä. SIM-kortti-telakan sijaan Meizu Zero käyttää eSIM-teknologiaa.Ainoat reiät laitteen keraamisessa rungossa ovat reikä mikrofonille sekä laitteen nollaamiseen tarkoitetulle painikkeelle.Meizu Zeron saatavuutta eikä hintaa yhtiö ei kertonut, mutta todennäköisesti laite ei tule saataville Suomen markkinoille ainakaan hetkeen, jos ollenkaan. Peli on kuitenkin nyt avattu myös USB-portin poistamiselle, joten nähtäväksi jää seuraavatko muut valmistajat Meizua myöhemmin uusien malliensa kanssa. Meizu Zero tukee langatonta latausta 18 watin teholla. Puhelin IP68-standardin mukaisesti pöly- ja vesitiivis. Sormenjälkitunnistin on upottettu näyttöön, kuten monien muidenkin valmistajien malleissa.