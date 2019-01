Mobilepaylla mahdollista maksaa nyt kaikissa Prismoissa

S-Ryhmän mukaan keskiviikosta lähtien kaikissa Suomen Prismoissa voi käyttää Mobilepayta maksuvälineenä.Mobiilimaksuratkaisu MobilePayn käyttöönotto etenee hyvää vauhtia S-ryhmän päivittäistavarakaupoissa. Mobiilimaksaminen onnistuu nyt jokaisessa 66 Prismassa ympäri Suomen. S-ryhmän mukaan kaikki päivittäistavarakaupan toimipaikat saadaan mukaan maaliskuuhun 2019 mennessä. Prismojen lisäksi MobilePay käy jo useissa S-marketeissa, Saleissa ja Alepoissa eri kaupungeissa.- Mobiilimaksaminen kiinnostaa asiakkaita ja meiltä on kaivattu ratkaisua, jossa bonukset saa mobiilisti maksamisen yhteydessä ilman S-Etukortin näyttämistä erikseen. Mobilepayn kanssa BLE-tekniikalla toteutettu ratkaisu mahdollistaa asiakkaillemme sujuvan maksutapahtuman, jonka voi suorittaa maksupäätteen sijaan omalla puhelimella vaikkapa kassahihnan päässä ostoksia pakatessa, kuvailee SOK Liiketoiminta Oy:n toimitusjohtajaBonusta saadakseen asiakkaan täytyy kerran tunnistautua S-ryhmän asiakasomistajaksi Mobilepay-sovelluksessa. Tämän jälkeen sovellus muistaa tiedon asiakasomistajuudesta ja ostoksista kertyy bonusta riippumatta valitusta maksukortista. Tunnistautumisen jälkeen Mobilepay-sovellus muistaa myös muut asiakasomistajan valitsemat palvelut, kuten sähköisen kuitin.- Jo ensimmäisten kuukausien aikana MobilePayn käyttäjämäärät ovat kasvaneet huimasti sitä mukaa, kun maksutapa on tullut S-ryhmän kauppoihin. Näemme kasvua kaikilla alueilla henkilöiden välisistä siirroista verkkomaksuihin ja maksuihin kivijalkakaupoissa. Uskomme vahvasti siihen, että Suomesta on tulossa todellinen mobiilimaksamisen maa, iloitsee Moblepay Suomen toimitusjohtaja Täältä voit tarkistaa missä S-ryhmän toimipisteissä Mobilepay kelpaa Prismojen lisäksi.