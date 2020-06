MobilePay: mikä se on, käyttäminen ja maksaminen kaupassa

MobilePayn käyttäminen

VISA Debit/Credit

Mastercard Debit/Credit

Maestro

VISA Electron

Miten maksaa MobilePaylla kaupassa?

Varmista, että Bluetooth on päällä ja Android-puhelimella myös sijaintipalvelut Avaa MobilePay -sovellus ja vie puhelin lähelle maksupäätettä yhdistämistä varten Summa tulee näkyville puhelimen näytölle Maksa ostokset MobilePaylla pyyhkäisemällä näyttöä

MobilePaylla maksaminen verkkokaupassa

Tee ostokset ja siirry verkkokaupassa kassalle Valitse maksutavaksi MobilePay (jos verkkokauppa tukee tätä maksutapaa) Kirjaudu MobilePay -sovellukseen Hyväksy maksu pyyhkäisemällä

Lähetä rahaa ja maksa toistuvat maksut

on mobiilimaksusovellus, jonka on kehittänyt Danske Bank. Sovellus julkaistiin vuonna 2013 ja myöhemmin MobilePay muuttui Danske Bankin tytäryhtiöksi. Maksusovellus ei ole pankkisidonnainen, vaan on saatavilla kaikille asiakkaille pankista riippumatta. Sovellus on ladattavissa ilmaiseksi puhelimelle.Mobiilimaksaminen on yleistynyt Suomessa kovaa vauhtia, josta on juurikin kiittäminen MobilePay -sovellusta. MobilePayllä onkin jo yli 1,3 miljoonaa käyttäjää, jotka siirsivät palvelun avulla yli 620 miljoonaa euroa vuoden 2019 aikana.Sovelluksella voidaan maksaa ostokset kaupassa, verkossa sekä sovelluksissa nopeasti vain yhdellä pyyhkäisyllä. Sovelluksella voidaan siirtää rahaa kaverille ja jakaa laskut kavereiden kesken. S-ryhmän kauppoihin maksutapa alkoi saapua vuonna 2018 ja vuoden 2020 alkupuolella MobilePay saapui maksutavaksi noin 1200 K-ruokakauppaan . Sovellukseen voi myös yhdistää Bonus- tai Plussa-jäsenyydet, jotta jäsenedut kertyvät maksun yhteydessä.Ilmaisen MobilePay-sovelluksen saa ladattua puhelimelle Google Playsta tai Applen App Storesta. Sovellukseen luodaan oma käyttäjätunnus, jota varten tarvitaan puhelinnumero, nimi, sähköpostiosoite, maksukortin tiedot sekä tilinumero. Sovellukseen luodaan myös nelinumeroinen tunnusluku, jolla sovellukseen kirjaudutaan. Sovelluksen asetuksista voi laittaa myös päälle kirjautumisen sormenjäljellä.Sovellus toimii kaikkien suomalaisten pankkien korteilla. Sovellukseen voi yhdistää enintään kuusi korttia.MobilePayssa voi käyttää näitä kortteja:MobilePay käy maksutapana kaikissa K-ryhmän ruokakaupoissa (K-Citymarket, K-Supermarket, K-Market ja Neste K -kaupat), K-ryhmän muissa kaupoissa (Intersport, Budgetsport ja The Athlete's Foot), S-ryhmän ruokakaupoissa (Prisma, S-market, Sale ja Alepa) sekä S-ryhmän muissa kaupoissa (Sokos, ABC, Emotion, Kodin Terra ja S-Rauta). Myös kaikissa McDonald's-ravintoloissa voi maksaa MobilePaylla.Sovellukseen voi yhdistää Bonus-, Plussa- Teboil- ja Frank-jäsenyydet.Korttien lähimaksuraja on 50 euroa, mutta MobilePaylla voi maksaa myös yli 50 euron maksut koskematta maksupäätteeseen, joten mobiilimaksaminen on erittäin hygieeninen maksutapa.MobilePay mukaan sovelluksella voi maksaa jo yli 10 000 verkkokaupassa. Maksaminen onnistuu muun muassa Gigantilla, Powerilla, Ikeassa, Intersportissa ja Varustelekassa.MobilePay toimii maksutapana myös muutamissa sovelluksissa, kuten HSL:n tai VR:n mobiilisovelluksessa. Sovelluksella maksutavaksi valitaan MobilePay, jonka jälkeen sovellus siirtyy MobilePay -sovellukseen, jossa maksu hyväksytään. Maksun hyväksynnän jälkeen MobilePay siirtyy takaisin sovellukseen.MobilePay on kätevä myös rahan lähettämiseen sekä vastaanottamiseen. Jos vastaanottajan pankki kuuluu SEPA Instant Credit Transfer –palveluun (OP, Nordea, Danske Bank, POP Pankit ja Säästöpankit), MobilePay siirtää rahat reaaliaikaisesti.Rahan lähettäminen tapahtuu valitsemalla summa sekä vastaanottaja. Lisäksi rahaa voi pyytää muilta MobilePay-käyttäjiltä. Rahaa voi lähettää myös lahjana, jonka yhteyteen voi kirjoittaa tervehdyksen vastaanottajalle.MobilePayn avulla voi maksaa laskuja tilaamalla laskuttajalta MobilePay-laskun sekä maksaa toistuvia maksuja yhdellä pyyhkäisyllä.MobilePayltä löytyy myös toinen sovellus nimeltä WeShare, jonka avulla voi jakaa laskuja esimerkiksi kaveriporukan kesken.