Galaxy S10:stä löytyy virtuaalivaluuttalompakko?

Galaxy s10 with crypto wallet? pic.twitter.com/6IICujXEnm -- Gregory Blake (@GregiPfister89) January 22, 2019





Raudan osalta 20. helmikuuta esiteltävässä Galaxy S10:ssä ei sisällä mitään suurempia yllätyksiä, sillä keskeiset asiat ovat jo paljastuneet useissa vuodoissa. Luvassa on kaksoisetukameraa, kolmoistakakameraa ja uudenlaista näyttöteknologiaa. Ohjelmistonkin osalta on nyt alkanut kuulua uutta tietoa.Viime syksynä Samsung esitteli uuden karhean One UI -käyttöliittymän, joka on aiempaan nähden ilmavampi ja ottaa paremmin huomioon suuret ja korkeat näytöt. Uuden käyttöliittymän lisäksi puhelimeen on ilmeisesti sisällytetty Samsung Blockchain KeyStore -sovellus – ainakin jos Gregory Blake -nimistä Twitter-käyttäjää on uskominen.Sovelluksen nimen perusteella voisi kuvitella, että kyseessä on lohkoketjuteknologiaa hyödyntävä salasanasovellus, mutta sen sanotaan olevankin digitaalinen lompakko, jota kautta voi hallita omaa virtuaalivaluuttaomaisuutta. Sovelluksella voi tosin myös hallita biometriseen tunnistautumiseen liittyviä asioita. Alkuvaiheessa Samsungin lompakko tukee bitcoinia, bitcoin cashia ja ERC20:tä.