Jo toinen "koloton" älypuhelin esiteltiin Kiinassa

Kiinalaisvalmistajat ovat viimeisten vuosien ajan puskeneet älypuhelintrendejä viime vuodet. Yksi viimeisten vuosien tärkeimmistä älypuhelintrendeistä on ollut pyrkimys täysin häiriöttömään designiin.Tässä tarkoituksena on päästä eroon sivureunusten lisäksi myös näytön ylä- ja alapuolella olevista reunuksista. Nyt se on viety kiinalaisvalmistajien toimesta uudelle asteelle, jossa laitteesta ei löydy edes liitäntöjä, koloja tai nappeja.Meizu esitteli hiljattain tällaista laitetta. Meizu Zeron lisäksi nyt myös Vivo on liittynyt joukkoon omalla konseptillaan.Vivo ei ole kuitenkaan vahvistanut Apex-nimisen laitteen julkaisusta tai hinnasta tietoja. Se kuitenkin kertoo, että tekniikka koostuu mm. Snapdragon 855 -suorittimesta, 5G-yhteyksistä, 12 gigatavusta RAM-muistia ja 256 tai 512 Gt tallennustilasta.Tekniikka on toki huimaa, mutta vakuuttavampaa laitteessa on se, ettei siitä löydy lainkaan fyysisiä nappeja, tai edes koloja. Yksi liitin kuitenkin löytyy, nimittäin magneettinen MagPort lataukseen.Yhdessä asiassa Vivo on mennyt Meizun Zeroa pidemmälle, sillä Apex 2019 ei sisällä lainkaan selfie-kameraa, joten yläreunus on vielä pienempi.Nappien tilalta laitteessa on kosketusherkät sivustat.Kuten mainittua, niin tässä vaiheessa ei ole tietoa milloin laite tulee myyntiin, ja millainen saatavuus laitteella on. Ainakaan vielä ei välttämättä kannata luottaa, että Vivo Apex julkaistaan Euroopassa.