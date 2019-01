Android Q:n salat paljastuvat – Google I/O:n ajankohta paljastui

aikoo järjestää tämän vuoden-kehittäjätapahtuman 7.–9. toukokuuta yhtiön päämajan kotikulmilla Mountain View'ssä. Hakukonejätti yritti nostattaa hypeä pienen arvoituksen avulla, mutta JSON-koodin kaivelu kuitenkin paljasti tärkeimmät perusspeksit. Arvoituksen löydät jutun lopusta.Google I/O:ssa nettijätti kertoo ohjelmistokehittäjille millaisia uudistuksia sen verkkopalveluihin ja ohjelmistoihin on luvassa. Näin palveluista ja ohjelmistoista riippuvaiset kehittäjät saavat tietoonsa mitä heidän tulee ottaa omassa toiminnassa huomioon. Perinteisesti tilaisuuden tähtenä on ollut uusi Android-versio, joka tänä vuonna on siis Android Q.Tänä vuonna yksi johtavista teemoista on todennäköisesti tekoäly ja koneoppiminen, joita valjastetaan enenevissä määrin verkkopalveluiden ja sovellusten käyttöön.