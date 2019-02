Hylkäävätkö suomalaiset iPhonen? Androidit valtaavat markkinat

Huawei Nova 3 Samsung Galaxy S8 Huawei P Smart Samsung Galaxy J6 One Plus 6T Samsung Galaxy S9 Samsung Galaxy A7 Huawei P20 Lite Apple iPhone X Nokia 6.1 Huawei P20 Pro Apple iPhone 7 Honor 10 Honor 9 Lite Samsung Galaxy J4+

OnePlus 6T Huawei Y6 Huawei Nova 3 Samsung Galaxy J6 Huawei P Smart Samsung Galaxy S9 Sony Xperia XZ1 Compact Huawei P20 Lite Samsung Galaxy A7 Nokia 130 Honor 9 Lite Apple iPhone 6s Honor 7S Huawei P20 Pro Honor 10

Nokia 3.1 Samsung Galaxy J6 Apple iPhone 8 Samsung Galaxy A6 OnePlus 6T Samsung Galaxy S8 Huawei P Smart Samsung Galaxy A8 Apple iPhone 7 Apple iPhone Xr Apple iPhone Xs Samsung Galaxy S9 Apple iPhone 8 Plus Samsung Galaxy Xcover 4 Nokia 5.1

OnePlus 6T Apple iPhone 6s /6s plus Apple iPhone 8 / 8 plus Apple iPhone Xs / Xs Max Apple iPhone XR Samsung Galaxy J6 2018 Samsung Galaxy A7 2018 Honor 7S Huawei P Smart Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy A6 (2018) Samsung Galaxy A8 (2018) Apple iPhone 7 32GB Apple iPhone 8 64GB Samsung Galaxy J6 (2018) Samsung Galaxy Xcover 4 Samsung Galaxy J5 (2017) Samsung Galaxy S9 Nokia 5.1 Dual-SIM 32GB Samsung Galaxy S8

Vuoden alettua joulun sesongit ja alennuskampanjat alkavat olla takana päin, joten on aika palata takaisin normaaliin. Matkapuhelinmyynnissä se alla olevan listan mukaiselta.OnePlus jatkaa edelleen kuluttajamyynnin kärjessä Elisalla ja Telialla, mutta DNA:lla OnePlus 6T yltää vain sijalle viisi. OnePlus tuli DNA:n valikoimiin viime vuoden lopulla. DNA on toki yhdistänyt kuluttaja- ja yritysmyynnin, kun taas Elisalla ja Telialla nämä on eroteltu omiksi listoikseen. Se saattaa selittää listojen erilaisuutta. OnePlus kun ei yllä Telialla tai Elisallakaan yrityslistan kärkeen.Telian kuluttajalistalla OnePlus 6T:n jälkeiset neljä seuraavaa sijaa on Applen valtaamia. Uudet iPhone XS:t ja iPhone XR:t sijoittuvat vanhempien iPhone 8- ja iPhone 6s:n perään. Muilla operaattoreilla Apple ei tahdo enää yltää top 10:een. Yritykset kuitenkin ostavat edelleen iPhonea.Puhelimien edullisimmat hinnat löydät täältä