Loppukuusta julkaistava edullisempi Galaxy S10 -versio paljastui vuodossa

Samsungin Unpacked 2019 -tapahtuma helmikuun loppupuolella tarkoittaa tietysti uutta Galaxy S10 -laitetta sekä sen isompaa Galaxy S10+ -mallia.Tämän lisäksi kymmenennen Galaxy-vuoden kunniaksi on kuitenkin tulossa myös kolmas laite. Kahta aiemmin mainittua mallia edullisempi Galaxy S10e -malli julkaistaan väitetysti myös 20. päivä San Fransiscossa.Nyt WinFuture.de on saanut käsiinsä kuvia, jotka ovat väitetysti Galaxy S10e -mallin viralliset pressikuvat.Jo aiemmin näimme Galaxy S10+ -version väitetyt pressikuvat ja tässä puolestaan paljastuu edullisimman S10-mallin ulkonäkö.Kuvissa esiintyvä laite sisältää kaksoiskameran takana kahden kalliimman mallin kolmoiskameran sijaan. Etukamera puolestaan vaikuttaa olevan sama yksittäinen kolo, kuten Galaxy S10 -perusmallissa. Etupaneelin reunukset vaikuttavat ainakin suhteessa suuremmilta kuin isommissa malleissa.Muuten esimerkiksi muotoilu ja värit ovat tuttuja aiemmin vuotaneista kuvista, joten kyseessä voi hyvinkin olla aito vuoto.Vuotajan mukaan näytöllä on kokoa 5,8 tuumaa ja se ei ole kahden muun mallin tavoin kaareva. Laitteeseen odotetaan lisäksi mm. 6 gigatavun RAM-muistia, 128 gigatavun tallennustilaa sekä 3100 milliampeeritunnin akkua. Hinta sijoittuu noin 750 euroon, eli mitenkään huippuedullinen laite ei kuitenkaan ole.Lopullinen totuus tietysti paljastuu vasta reilun parin viikon kuluttua, joten jäämme odottapaan Unpackediä ja sen uutuuslaitteita.Lisää kuvia vuodetusta Galaxy S10e:stä löydät täältä