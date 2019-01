Kuvavuodossa väitetysti Galaxy S10+:n viralliset pressikuvat

Samsungin tämän vuoden Galaxy S -lippulaiva saapuu noin kolmen viikon päästä. Helmikuun 20. San Fransiscossa esiteltävä laite on kuitenkin esiintynyt monesti kuvavuodoissa, ja nyt tarjolla on väitetysti se merkittävin kuvavuoto.Olemme aiemmin nähneet luotettavista lähteistä Galaxy S10 -laitteita suojakuorissa rendereissä ja sumuisissa live-vuodoissa , mutta nyt tarjolla on väitetysti aito pressikuva. 91mobiles.com on julkaissut oheisen kuvan Galaxy S10+ -laitteesta. Kuvan alkuperä on sivuston mukaan aidossa pressikuvassa.Kuvasta paljastuu tuttu kolmoiskamera takaa sekä edestä kahden kameran mahdollistava näyttökolo. Tietojen mukaan pienempi Galaxy S10 -perusmalli sisältää saman takakameran, mutta vain yhden etukameran ja siten pienemmän kolon.Kuten aina, tulee vuodot ottaa varauksella, mutta hyvin todennäköisesti Galaxy S10+ tulee näyttämään juurikin, tai ainakin likipitäen, tältä.