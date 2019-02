WhatsApp päivittyi – Näin otat biometrisen tunnistautumisen käyttöön

PikaviestipalveluiPhone-sovelluksesta on julkaistu uusi versio, joka tukee nyt ensimmäistä kertaa biometrista tunnistautumista. Asetuksista voi määrittää WhatsAppin avautumaan vain sormenjälkilukijan tai Face ID -kasvojentunnistuksen jälkeen.Biometrisen tunnistautumisen avulla varmistat, että vain sinulla on oikeus lukea lähettämiäsi tai sinun saamia viestejä. Tunnistautumisen saat päälle avaamalla Asetukset > Tili (Account) > Yksityisyys (Privacy) ja ottamalla käyttöön näyttölukituksen (Screen Lock). Ominaisuus löytyy WhatsAppin versiosta 2.19.20 Kulisseissa WhatsAppiin ollaan suunnittelemassa perinpohjaista muutosta. The New York Times uutisoi hiljattain tiedoista, joiden mukaan Facebook aikoisi yhdistää pikaviestipalveluiden taustapalvelut.