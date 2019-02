Apple tiukentaa tietosuojaa – VR-kehittäjät pelkäävät pahinta

on julkaisemassa iPhonelle ja iPadille lähiaikoina-käyttöjärjestelmäpäivityksen, joka sisältää muiden muassa uuden version Safari-verkkoselaimesta. Selaimen tietoturva-asetuksia on tiukennettu-asetuksella, joka on oletusarvoisesti pois päältä Toisin sanoen verkkosivujen ylläpitäjät eivät voi saada puhelimen liiketilasta tai asennosta tietoa ilman käyttäjän erikseen asentamaa lupa. Tavanomaisilla verkkosivuilla liikedatalle ei ole ainakaan käyttökokemuksen näkökulmasta juurikaan merkitystä, mutta VR-sisältöjä nettiin tuottavat ja tarjoavat verkkosivut pelkäävät muutoksen tuhoavan heidän sivunsa.Käyttäjän luvan saamisen yksityiskohdista ei tiedetä vielä, mutta lähtökohtisesti voisi olettaa Applen toteuttavan kyselyn samalla tavalla kuin paikkatietokyselynkin. Selaimen asetuksista ei siis tarvitsisi erikseen käydä laittamassa liiketilan luovutusta päälle, vaan selain kysyy pop up -ikkunalla halutaanko sivustolle antaa lupa käyttää liiketilatietoa.Sivustolta ei siis tarvitsisi poistua asetusmuutoksen takia, mutta webVR-sivustoilla tätä kuitenkin pelätään. Jos sisältöjen katselusta tehdään kovin hankalaa, jää webVR herkästi lähtökuoppaansa.