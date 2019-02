Jos hakusessa on satasen maksava älypuhelin, niin operaattoreilla käynnissä olevaan tarjoukseen saattaa olla aihetta tarttua. Niin DNA, Telia kuin Elisakin myyvät nimittäin Huawein 32 gigatavun muistilla varustettua P Smartia 99 eurolla Samaa puhelinta myydään muissa kaupoissa tällä hetkellä 129 tai 149 eurolla. Hinta on pudonnut lähes puoleen viime syksyn hintatasoon verrattuna . Huawei P Smartista löytyy 5,65 tuuman ja 1080x2160 pikselin näyttö, 2,4 gigahertsin Kirin 659 -järjestelmäpiiri, 3 gigatavua käyttömuistia, 3000 milliampeeritunnin akku sekä 13 megapikselin kaksoiskamera.Kaiken kaikkiaan siis sadalla eurolla saa äärimmäisen pätevän puhelimen. Käyttöjärjestelmänä puhelimessa on Android 8.0 Oreo.