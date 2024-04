Päivän diili: Mahdollisesti paras pieni Android-puhelin, Asus Zenfone 10, reippaassa alessa

Hintatutkaamme osui tällä kertaa löytö, kun viime kesänä julkaistuon nyt myynnissä halvemmalla kuin koskaan aiemmin.Puhelin on omassa lajissaan eräänlainen viimeinen mohikaani: alle 6 tuuman näytöllä varustettu lippulaivapuhelin. Sen jälkeen kun Apple lakkautti omien mini-malliensa valmistamisen, on Asuksen Zenfone ollut ainoa selkeästi pienempi huippupuhelin, mitä markkinoilla on tarjolla - ja se onkin parhaat pienet älypuhelimet -listamme ehdoton helmi.Asus Zenfone 10:iä on myyty viime aikoina 700 - 800 euron hintalapulla varustettuna, mutta nyt puhelin irtoaa 599 eurolla Tarjous löytyy täältä:

Annoimme Zenfone 10:lle arvostelussamme 4,5 tähteä viidestä , moittien lähinnä telekameran puutetta ja lyhyehköä Android-tukea. Puhelimelle on julkaistu Android 14 -päivitys ja se tulee saamaan vielä Android 15 -päivityksen.Kehuja annoimme erinomaisesta akkukestosta, upean tasaista videota kuvaavasta gimbal-kamerasta ja hyvästä suorituskyvystä.