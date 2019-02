Sonylta tulossa UltraWide-näyttöinen Xperia

Elokuvatuotannoissa käytetään laajaa 21:9-kuvasuhdetta, mutta tavallisten tallaajien näyttöpäätteet ovat yleisesti ottaen kuvasuhteeltaan jotakin aivan muuta. Sony aikoo muuttaa tilannetta julkaisemalla samaa kuvasuhdetta käyttävän älypuhelimen.Yleisimmin isoissa laajakuvanäytöissä käytetään kuvasuhdetta 16:9, joka on ollut myös yleinen älypuhelimissa. Viime vuosina puhelimissa on kuitenkin yleistynyt koko etualan kattavat näytöt, minkä johdosta puhelimien kuvasuhde on muuttunut korkeammaksi, 18:9. WinFuture.de-verkkosivuston vuotaman lehdistökuvan perusteella Sony on kehittänyt kuitenkin Xperia XA3:n elokuvat edellä ja kasvattanut näyttöjen korkeutta vielä lisää siirtymällä kuvasuhteeseen 21:9.Xperia XA3:lla voisi siis katsoa isoja elokuvatuotantoja natiivilla kuvasuhteella. Oleellinen kysymys lienee kuitenkin se, että onko elokuvien katsominen niin iso asia älypuhelimen valinnassa, että sen kannattaa määrittää puhelinta. Varsinkin kun vaarana on puhelimen käytön hankaloituminen.Puhelimesta löytyy lehdistökuvien perusteella 23 megapikselin kaksoiskamera. Järjestelmäpiirinä käytetään Snapdragon 660:aa.