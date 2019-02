Apple aloitti oman modeemin kehitystyön – Intel ja Qualcomm jäävät nuolemaan näppejään

on aloittanut oman modeemipiirin kehityksen Reutersille puhuneiden lähteiden mukaan . Tähän asti Apple on ollut riippuvainen ulkopuolisista modeemitoimittajista, mutta tulevaisuudessa tämänkin piirin kehitys on Applen omissa käsissä.Virallisesti modeemikehitys siirtyi yrityksen ulkopuolelta talon sisälle tammikuussa, mutta muutosta on valmisteltu varmasti jo pidemmän aikaa. Apple käynnisti esimerkiksi jo viime vuoden lopulla modeemi-insinöörien rekrytoinnit uuteen San Diegossa sijaitsevaan toimipisteeseen. San Diegossa toimii Applelle pitkään modeemeja toimittanut Qualcomm, jonka osaamista Apple varmasti tavoittelee itselleen.Uusimmissa iPhoneissa Apple käyttää Intelin modeemeja. Huhujen mukaan Intelillä on ollut kuitenkin vakavia ongelmia 5G-modeemien lämmöntuoton kanssa, minkä takia Apple on ollut tyytymätön yhteistyökumppaniinsa. Tyytymättömyys saattaa olla yksi syistä oman modeemikehityksen aloittamiselle.Reutersin mukaan Applen modeemikehityksestä on vastannut Rubén Caballero, mutta tämän vuoden alussa vastuu siirtyi pykälän verran korkeammalle taholle – laitteistoteknologian kehityksen johtajalle Johny Sroujille.Apple tuskin siirtyy omaan modeemiin lähiaikoina. On kuitenkin mahdotonta tietää kuinka pitkällä Apple on jo modeeminsa kehitystyössä. Vastuun siirtyminen korkeimmalle johdolle kielii kuitenkin siitä, että Apple ottaa hankkeen tosissaan.