Google lipsautti Nokia 9:n salat julki

Tämän vuoden odotetuin älypuhelinon varmasti, jonka odotetaan vievän älypuhelinkuvauksen jälleen uusiin sfääreihin. Puhelimesta on saatu vihiä viime vuoden syksystä lähtien ja julkistus on ilmeisesti nyt käsillä.HMD Globalin arvioidaan esittelevän Nokia 9:n MWC-messuilla – ja näin varmaankin käykin, sillä puhelimen tiedot lipsahtivat Googlen tietokanavista julkisuuteen . Ensin Nokia 9:n tekniset tiedot paljastuivat yrityksille suunnatun Android Enterprise Recommended -ohjelman tiedotuskanavasta, jossa suositellaan yrityksille Android-pohjaisia älypuhelimia. Pian tämän jälkeen Nokia 9 -maininta ilmestyi Google Playn Developer Console Device Catalogiin.Googlen vuotamien tietojen perusteella Nokia 9:ssä käytetään Snapdragon 845 -järjestelmäpiiriä, kuuden tuuman 2880×1440 pikselin näyttö, neljä tai kuusi gigatavua käyttömuistia sekä 128 gigatavua tallennustilaa. Puhelimen takapuolelta löytyy yhteensä viisi kameraa. Myöhemmin kesällä markkinoille on ilmeisesti saapumassa päivitetty versio, jossa käytetään Snapdragon 855 -järjestelmäpiiriä.