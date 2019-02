Helsingin Sanomat vertasi Supercellin peliä uhkapeleihin – Paananen antoi vastineen

Helsingin Sanomat julkaisi viikonloppuna HS-analyysikirjoituksen, joka käsitteli-pelien ansaintamalleissa laajasti käytettyä-mekaniikkaa. Kyse on käytännössä maksullisista sisältöpaketeista, joiden sisällön pelaaja tuntee pääpiirteissään. Tarkka sisältö paljastuu vasta kun ostoksen on tehnyt.Analyysissa nostetaan tikun nokkaan erityisesti suomalaisenviime vuoden lopulla maailmanlaajuisesti lanseeraama-peli, jonka ansaintamekanismeja rinnastetaan artikkelissa uhkapeleihin. Analyysin kirjoittanut toimittaja Toni Lehtinen testasi Brawl Stars -peliä yhdessä 12-vuotiaan poikansa kanssa selvittääkseen miten pelin ostettavat sisällöt näyttäytyvät nuoremmalle pelaajakunnalle.Supercellin perustaja Ilkka Paananen vastaa Facebookissa julkaistussa kirjoituksessa Helsingin Sanomien jutun väitteisiin. Paanasen mukaan Brawl Starsin ansaintamekaniikkaa on itse asiassa kehuttu epäaggressiiviseksi, joten pelikokemus ei häiriinny oleellisesti vaikkei siihen käyttäisi rahaa.Paananen ei myöskään niele väitettä, että loot boxit olisivat rinnastettavissa uhkapeleihin. Vaikka molemmissa käytetään rahaa ja "voitto" paljastuu vasta pelaamisen jälkeen, niin Paanasen mielestä loot boxit ovat ennemminkin kuin keräilykortit: niitä ostaessa ei myöskään aina tiedä mitä lopulta saa itselleen.Helsingin Sanomien analyysissä nostettiin esiin myös pelitilien poiston hankaluus. Paananen myönsi tämän ja lupasi korjata peliä tältä osin.