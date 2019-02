Kumpi kannattaa ostaa, Galaxy S10E vai iPhone XR?

Teknisten tietojen vertailu





Vertailussa

Apple iPhone XR

Samsung Galaxy S10E Mitat

150,9 x 75,7 x 8,3 mm

142,2 x 69,9 x 7,9 mm Paino

194 g

150 g Rakenne

Paneelit lasia, runko metallia

Paneelit lasia, runko metallia Käyttöjärjestelmä

iOS 12

Android Pie Näyttö

6,1", 828x1792, LCD

5,8", 1440 x 2880 , AMOLED RAM

3Gt

6/8 Gt Tallennustila

64/128/256 Gt

128/256 Gt Kamera

12 MP, f/1.8, OIS (takana) ja 7 MP, f/2.2 (edessä)

12+16 MP, (f/1,5–2,4 ja f/2,2), OIS (takana) ja 10 MP, f/1,9 (edessä) Biometrinen tunnistus

3D-kasvojentunnistus

Sormenjälki, edessä näytön alla Suoritin

A12 Bionic

Exynos 9820 Akku

2942 mAh

3100 mAh Hinta

815 €

799 €

Samsungin eilen paljastamista Galaxy S10 -malleista tavallisen kuluttajan kukkarolle ystävällisin on kiistatta Galaxy S10e, jolle on lätkäisty 799 euron suositushinta. Teknisesti kehittyneemmästä Galaxy S10:stä joutuu vuorostaan maksamaan 949 euroa.Uusimpien lippulaivapuhelimien hinnan noustua tuhannen euron luokkaan, älypuhelinvalmistajat ovat alkaneet tuoda markkinoille kolmannen mallivaihtoehdon, joka on muutaman satasen perusversiota edullisempi. Applella tällainen puhelinmalli on iPhone XR ja Samsungilla taas Galaxy S10e. On siis ihan perusteltua vertailla puhelimia keskenään. Alla olevaan taulukkoon olemme koostaneet molempien puhelimien tärkeimmät tekniset tiedot.Kaikkea ei kuitenkaan pysty paperilla vertailemaan. Esimerkiksi suorituskykyä tai kameran kuvanlaatua on mahdotonta vertailla vain speksien valossa, mutta näistä seikoista ei ole vielä saatavilla aineistoa Galaxy S10E:n osalta.