OnePlus ja Elisa yhteistyöhön – Tuovat Suomeen 5G-puhelimen

-älypuhelimien maailmanvalloitus alkaa tänä vuonna. Eilen Samsung esitteli Galaxy S10 -puhelinmallinsa , joista on tulossa erilliset 5G-versiot myyntiin. Huawei aikoo olla niin ikään 5G-karkeloissa mukana ensimmäisten joukossa, mutta niin näyttää olevan myös OnePlus.OnePlus ja Elisa kertoivat tänään tuovansa yhdessä Suomen markkinoille 5G-puhelimen kuluvan vuoden aikana. Tarkemmin sanottuna OnePlussan 5G-puhelin ilmestyy toisen vuosineljänneksen aikana – OnePlussalla on ollut tapana julkaista uusi puhelinmalli alkukesän paikkeilla. Elisa aikoo ottaa OnePlussan 5G-puhelimen valikoimiinsa vauhdittaakseen 5G-liittymien myyntiä.Suomessa avattiin 5G-verkot kaupalliseen käyttöön tämän vuoden aikana. Operaattorit rakentavat ja laajentavat verkkoja parhaillaan. Elisalla on 5G-verkko jo Tampereella, Jyväskylässä, Turussa ja Helsingissä kaupunkikeskustojen alueella.OnePlus esittelee 5G-puhelimensa prototyyppiä MWC-messuilla Qualcommin osastolla.