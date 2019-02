Samsung takoo Galaxyillä – Yli kaksi miljardia puhelinta myyty

eilisen-julkistustapahtuman valokeilassa olivat tietysti uudet Galaxy S10 -puhelimet , mutta tilaisuudessa joristiin paljon muustakin. Samsung käytti tilaisuutta hyväkseen tilastotietojen päivittämiseen.Ensimmäinen Galaxy S -puhelin esiteltiin maailmalle kuluvan vuosikymmenen alussa. Silloin Samsung lähti todenteolla haastamaan Applea ja voittavaksi hevoseksi se valitsi onnistuneesti Googlen Android-käyttöjärjestelmän. Matka on ollut täynnä ylä- ja alamäkeä, mutta kaikesta huolimatta Samsung on onnistunut varmistamaan paikkansa maailman suurimpien älypuhelinmerkkien joukossa.Unpacked-tapahtumassa Samsung paljasti, että tämän matkan aikana yhtiö on myynyt peräti kaksi miljardia Galaxy-puhelinta. Mukaan lasketaan niin kalleimmat Galaxy S -mallit kuin kaikkein halvimmatkin Android-puhelimet. Apple ei kalpene paljoa Samsungin rinnalla, sillä yhtiö kertoi viime syksynä myyneensä yli kaksi miljardia iOS-laitetta – lukemaan sisältyy siis iPhonien lisäksi myös iPadit.