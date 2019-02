Paras talvipuhelin 2019 - Tässä ne ovat

Mistä erot johtuvat?

Ohjelmisto Tärkein yksittäinen tekijä on puhelimen oma ohjelmisto, se, mihin käyttäjä ei voi itse vaikuttaa. Jotkut valmistajat ovat virittäneet ohjelmistot sammuttamaan puhelimen "kesken kaiken" heti, kun puhelimen sisäinen lämpötila laskee valmistajan määrittämän kynnyksen alle. Kotelointi Toinen merkittävä tekijä johon käyttäjä ei voi itse vaikuttaa, on laitteen rakenne. Eli se, miten komponentit on sijoiteltu laitteen sisällä, miten paljon laitteen sisälle pääsee kylmää ilmaa (etenkin viiman kanssa pakkaskestävyys heikkenee asteitakin enemmän), miten komponentit lämmittävät akkua, jne Rikkinäinen lasi Yksi puoli, johon käyttäjä voi itse vaikuttaa, on lasi. Koska puhelimet ovat tiiviisti koteloituja kokonaisuuksia, jossa kotelointi suojaa puhelinta kylmältäkin, on rikkoutunut lasi selkeä "aukko" tuossa koteloinnissa. Rikkoutuneen lasin kautta pääsee laitteen sisään tulvimaan kylmää ilmaa enemmän kuin ehjän lasin kanssa. Akun ikä Akku on kulutustavaraa. Joissain malleissa akun ikä vaikuttaa dramaattisesti akun kestävyyteen pakkasella - usean puhelimen kohdalla mainittiin se, että luuri oli kestänyt edellisen talven aikana pakkasta mainiosti, mutta tänä talvena pakkaskesto olikin romahtanut kehnolle tasolle. Akun "kunto" Useampi malli nousi esiin ns. mixed bag -tyylisenä, jossa osa hehkutti puhelimen pakkaskestävyyttä ja toiset haukkuivat sen luokattoman huonoksi. Näissä voitaneen olettaa kyseessä olevan yhdistelmää akun iästä, mahdollisista kolhuista puhelimessa sekä akun "kuntoa", eli sisäistä kemiallista toimivuutta. Tähän on vaikea ottaa kantaa, mistä saman ikäisten ja mallisten puhelinten selkeä pakkaskestävyyden ero voi johtua, onko kyseessä kolhiutunut laite, onko piirilevyillä hapettumia vai onko akun kemiallinen kunto jostain syystä toisessa päässyt huonommaksi kuin toisessa.

Parhaat talvipuhelimet

OnePlus

Oukitel

Uudemmat iPhonet

Uudemmat Huaweit sekä uudemmat Honorit

Sony

Kehnoimmat talvipuhelimet

Vanhemmat iPhonet - sekä iPhone SE

Huawei Honor 7

Sekalainen seurakunta

Huawei Honor 8

Samsung Galaxy S9

Muut mallit

Täysi listaus

Malli "Kestää pakkasta" "Ei kestä pakkasta" EOS Kestävyys % vastauksista Tuomio Apple iPhone 6 1 2 0 33% ei kestä Apple iPhone 6s 1 8 0 11% ei kestä Apple iPhone 7 2 6 0 25% ei kestä Apple iPhone 8 3 0 0 100% kestää Apple iPhone SE 0 7 0 0% ei kestä Apple iPhone X 5 0 0 100% kestää Honor 7 0 5 0 0% ei kestä Honor 8 2 2 1 40% mixed Honor 9 4 0 0 100% kestää Honor Play 3 0 0 100% kestää Huawei P20 Pro 3 0 0 100% kestää OnePlus 3T 6 0 0 100% kestää OnePlus 5 4 0 0 100% kestää OnePlus 5T 2 1 0 66% mixed OnePlus 6 18 0 0 100% kestää OnePlus 6T 3 0 0 100% kestää Samsung Galaxy S7 4 2 1 57% mixed Samsung Galaxy S9 3 2 0 60% mixed

Malli "Kestää pakkasta" "Ei kestä pakkasta" EOS Apple iPhone 5s 0 1 0 Apple iPhone 7 Plus 2 0 0 Apple iPhone 8 Plus 2 0 0 Apple iPhone Xs 2 0 0 Apple iPhone Xs Max 2 0 0 Apple iPhone Xr 1 0 0 CAT S60 1 0 0 Honor 6 0 1 0 Honor 10 1 0 0 Huawei Mate 10 Lite 2 0 0 Huawei Mate 20 Pro 1 0 0 Huawei Mate 9 Pro 1 0 0 Huawei P10 0 1 0 Huawei P10 Lite 0 1 0 Huawei P10+ 1 0 0 Huawei P20 Lite 1 0 0 Huawei P9 Lite 0 1 0 Nokia 5.1 0 1 0 Nokia 7 Plus 1 0 0 Nokia 8 1 0 0 OnePlus 3 2 0 0 Oukitel K10000 1 0 0 Oukitel K8000 1 0 0 Razer Phone 1 0 0 Samsung Galaxy A3 (2016) 1 0 0 Samsung Galaxy A5 (2017) 1 0 1 Samsung Galaxy A6 2 0 0 Samsung Galaxy S5 0 1 0 Samsung Galaxy S5 Active 0 1 0 Samsung Galaxy S6 1 0 0 Samsung Galaxy S7 Edge 2 0 0 Samsung Galaxy S8 1 0 0 Samsung Galaxy S9 Plus 1 0 0 Samsung Galaxy J5 (2016) 1 0 0 Samsung Galaxy J5 (2018) 1 0 0 Samsung Galaxy Note9 1 0 0 Sony Xperia XA1 1 0 0 Sony Xperia XZ Premium 1 0 0 Sony Xperia XZ 2 0 0 Sony Xperia XZ1 Compact 1 0 0 Sony Xperia XZ3 1 0 0 Sony Xperia Z2 1 0 0 Ulefone Power 5 1 0 0 Xiaomi Pocophone F1 1 0 0 Xiaomi Redmi 5 Plus 1 0 0

Loppusanat

Puhelinten pakkaskestoa on tutkittu verrattain vähän. Jotkut ovat tehneet laboratoriossa testejä, jotkut ovat tunkeneet puhelimet pakastimeen - ja sitten on selvitetty miten puhelin on kestänyt tämän.Otimme selvitykseemme erilaisen lähestymistavan. On nimittäin yksi joukko ihmisiä, joka pitää puhelinta kädessään -20C pakkasella tunnista toiseen, näyttö päällä ja sormet näytöllä, raskas sovellus käytössä. Tämä joukko on tietystin pelaajat.Pokemon Gon pelaajille on turha mennä kertomaan siitä, miten laitetta ei pitäisi roikuttaa varavirtalähteessä tai "totuttaa" se kylmään vähitellen. Puhelin on pelaajille työkalu, jota pidetään kädessä, oli keli mikä tahansa - ja varavirtalähteellä tuota aikaa venytetään vielä entisestään. Lisäksi peli on hyvin, hyvin raskas ja vie tehoja puhelimesta kesäkeleilläkin. Eli täydellinen testialusta pakkaskestolle.Kysyimme kahdessa isossa kotimaisessa Pokemon Gon Facebook-ryhmässä sitä, miten puhelin kestää -15 ... -20 asteen pakkasia ilman varavirtalähdettä. Vastauksia ropisi, puhdistettua dataa kertyi kaiken kaikkiaan 200 vastauksen verran ja vastauksista oli selkeästi löydettävissä hyvät talvipuhelimet - sekä ne vähemmän hyvät.Koska kaikkien puhelinten akkuteknologia on käytännössä identtistä, suurimmat erot syntyvät muusta kuin varsinaisesta akun teknologiasta.Yleisesti sanoen, listallamme parhaiksi valitut talvipuhelimet vaikuttavat pysyvän hyvässä iskussa pidempäänkin. Ja kehnot taas ovat olleet kehnoja uudesta lähtien. Mutta ns. mixed bag -puhelimet, joista on sekä ylistäviä että haukkuvia kommentteja, ovat sellaisia, joissa kenties omistaja voi itse tehdä asialle jotain: vaihtamalla akun uuteen, tutkimalla kolhut ja korjauttamalla rikkoutuneen lasin. Aina nämäkään toimenpiteet eivät riitä, mutta ovat varteenotettavia vaihtoehtoja puhelimen vaihdolle, jos ainoa moitteen sija syntyy kehnosta pakkaskestävyydestä.Vastauksista löytyi kourallinen ryhmiä, jotka nousivat vastauksissa esiin posiitivisessa mielessä:OnePlussan kaikki mallit, ainakin-mallista alkaen saivat puhtaat paperit. Puhelinten akkukesto Pokemon Go'ta pelattaessa -15...-20C pakkasilla oli järkiään jotain 2 ja 4 tunnin välimaastossa, jota voidaan pitää kesäkeleilläkin erittäin hyvänä saavutuksena. Kehuja saivat siis kaikki mallit,:stä tuoreimpiin-malleihin asti.Oma erikoisuutensa onin raskaampi mallisto, jotka muistuttavat ulkoisesti pitkälti varavirtalähteeseen kiinnisulatettua puhelinta. Valmistajan puhelimilla, etenkin näillä ison akun malleilla, on oma fanikuntansa, vaikka laitteet eivät juuri spekseillään muutoin ylpeilekään - mutta 10 000 milliampeeritunnin akku tuntuu kestävän vaikka vuorokauden putkeen, jos pelaaja vain jaksaa.Apple... Designed in California, pätee myös pakkaskeston osalta. Vitsi jota saa kuulla kyllästymiseen asti Pokemon Go-ryhmissä. Mutta aivan uusimmat iPhonet ovat tässä parantaneet valtavasti ja sekäettäsaivat käytännössä puhtaat paperit - ja paljon kehuja. Myössai pääsääntöisesti kehuvaa palautetta. Muiden mallien suhteen... Noh, palataan niihin myöhemmin.Huawei hankaloittaa tilastoja sillä, että yhtiö on pyristellyt irti omistamansa-merkin kytköksistä ja myy puhelimia nyt siis kahdella eri merkillä: sekä Huaweina että Honorina. Mutta käytännössä sekä uudemmat Huaweit että uudemmat Honorit saavat puhtaat paperit pakkaskestonsa suhteen.Hyvinä esimerkkeinä puhtaiden paperien Huaweista mainittakoon sekäettä edullinenmalleja ilmoitettiin katsaukseemme mukaan useita ja kaikki Sonyn listalle mahtuneet puhelimet saivat pelkästään kehuja pakkaskestävyydestään.Aivan ylivoimaisesti eniten haukkuja pakkaskestävyytensä osalta saivatvanhemmat-mallit, pienin poikkeuksin. Tämä päti myös, vaikka puhelimeen oli vaihdettu hiljattain uusi akkukin. Sekäettäsaivat murska-arviot talvikäytön osalta.Myös vielä alkuvuodesta uutenakin myytykuuluu surkeasti pakkasta sietävien iPhonejen sarjaan. iPhonen pakkaskestossa tuntuu tapahtuneen käänne parempaan vasta iPhone 8julkaisujen aikoihin. Jostain kummallisesta syystä johtuen vaikuttaa myös, ettäkestää pakkasta pikkuveljäänselkeästi paremmin.Huawein uudemmat mallit saivat kehuja, mutta aiempi myyntimenestys Suomessa,, sai lähinnä haukkuja. Jotkut kehuivat puhelimen olleen vielä "ihan ok" aiempana talvena, mutta pakkaskeston romahtaneen tälle talvelle. Jotkut kertoivat mallin olleen jo ostettaessa surkea pakkaskelien suhteen.Huawei Honor 8 on ehkä selkeimmmin "mixed bag" kaikista listalle päässeistä malleista: osa kehui sen pakkaskestoa, osa valitteli että malli ei kestä varttiakaan pakkasessa ilman varavirtalähdettä. Luonnollisesti puhelimella alkaa olemaan jo ikää, joten myös akun ikä alkaa näkymään. Mutta tulokset olivat erittäin ristiriitaisia myös viime vuoden kyselyssämme, jolloin Honor 8 oli monella vasta ensimmäistä talvea käytössä.Jotain on tapahtunut Samsungin huippupuhelimelle uusimman julkaisun yhteydessä. Aiemmassa kyselyssämme käytännössä SGS-sarjaa on voinut suositella varauksetta kaikille - nyt taas uutukainen, lähes tonnin maksava Samsung Galaxy S9, on tipahtanut "mixed bag"-sarjaan eli osa käyttäjistä kertoo akkukeston olevan kehnohko, osa taas kehuu akkukestoa pakkasellakin. Kaikilla vastaajilla puhelin on luonnollisesti ensimmäistä talvea käytössä, joten akun ikääntyminenkään ei selitä vastausten hajontaa.Lisäksi hajaääniä saatiin niinja parin muunkin valmistajan laitteista. Koska vastauksia ei kertynyt kuin yksittäisiä, emme voi näiden perusteella vetää isompia johtopäätöksiä.Ohessa täysi listaus vastauksista, prosentteineen ja annettujen äänien osalta.Ja lisäksi listaus malleista, jotka saivat hajaääniä, mutta eivät riittävästi jotta mitään lopullisempaa mielipidettä olisi voinut tehdä.Olimme jo lähes varmoja, että vuosi 2019 on viimeinen, jolloin listausta tarvitsee enää edes tehdä, sillä kaikki valmistajat ovat parantaneet pakkaskestoaan selkeästi viime vuosina. Mutta Samsungin lippulaivamallin, SGS9:n, romahdus "mixed bag"-sarjaan todistaa että aivan näin suoraviivaista kehitys ei sittenkään ole. Eli lienee syytä palata asiaan myös 2019-2020 talvena..Mikäli haluat tutustua myös edellisen vuoden tuloksiin, löytyvät ne täältä: paras talvipuhelin 2018 Harva tarvitsee puhelimeltaan aivan niin absoluuttista pakkaskestoa kuin Pokemon Gon pelaajat tarvitsevat. Mutta myös lasketellessa, hiihtäessä tai muutoin ulkoillessa pakkasella puhelin alkaa hyytymään helposti, jos se on "hyytyvää mallia". Eli lista toiminee hyvänä vinkkinä myös heille, jotka haluavat ottaa kotimaamme talvikuukaudetkin huomioon puhelinta valittaessa.