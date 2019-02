Taipuvien näyttöjen taisto – Huawei esitteli haastajan Galaxy Foldille

viime viikolla esittelemä taipuva Galaxy Fold -älypuhelin on saanut jo kovan haastajan, sillä kiinalainen Huawei paljasti MWC-messuilla niin ikään taipuvalla näytöllä varustetun Mate X:n. Puhelimet ovat kuitenkin teknisiltä ratkaisuiltaan täysin erilaiset.Galaxy Fold aukeaa kuin kirja eli taittuva näyttö aukenee eteen kääntämällä kantta. Tämän takia puhelimessa on käytännössä kaksi näyttöä: kannessa on yksi ja kansien sisäpuolella on taipuva yksi iso näyttö. Huawein Mate X:ssä on päädytty täysin toisenlaiseen ratkaisuun, sillä se on kuin nurin niskoin väännetty kirja: näyttö kattaakin kannen pinnat eikä sisäpuolella näin ollen ole näyttöä lainkaan.Mate X:n ratkaisun ansiosta Huawei säästyy yhdeltä ylimääräiseltä näyttöpaneelilta. Mate X:n näytöllä on kokoa kahdeksan tuumaa, kun Galaxy Foldin isolla näytöllä on kokoa 7,3 tuumaa. Kompaktissa koossa Mate X:n paksuus on 11 millimetriä ja avattuna 5,4 millimetriä. Puhelimesta löytyy myös 4500 milliampeeritunnin akku sekä tuki 5G-yhteyksille. Käyttömuistia on kahdeksan gigatavua ja tallennustilaa on 512 gigatavua.Jos Mate X:n haluaa omakseen, niin siitä ilosta saa maksaa itsensä kipeäksi. Suositushinta Euroopassa on nimittäin 2299 euroa.