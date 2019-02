Nokialta tulee uusia halpoja puhelimia – Nokia 1 Plus ja Nokia 210

Suomalainenotti Barcelonan MWC-messuille mukaansa Nokia 9 Pureview'n ja keskihintaisten Nokia 4.2:n ja 3.2:n lisäksi alemman hintaluokan puhelimia.Noin sadan euron puhelinta metsästäville HMD Global tuo tänä vuonna tarjolle Nokia 1 Plussan, jossa on kookas 5,45 tuuman näyttö, mutta sen tarkkuus on FWVGA+-tasoa (197 PPI). Laadukkuuden vaikutelmaa on yritetty tuoda "3D nano -pinnoitetulla" karbonaattikuorella. Käyttöjärjestelmänä käytetään luonnollisesti uutta Android 9 Pietä.Kehittyvien talouksien viestintätarpeisiin HMD Global iskee Nokia 210 -peruspuhelimella, josta löytyy kaikki välttämätön. Tärkein ominaisuus lienee 18 tunnin puheaika ja 20 vuorokauden valmiusaika. Nokia 210:n arvioitu keskimääräinen jälleenmyyntihinta on 35 dollaria.