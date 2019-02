Lisää Nokia-puhelimia – Tarkan markan Nokia 4.2 ja Nokia 3.2 julkaistu

Ennen kuinpaljasti Nokia 9 Pureview -hirviökamerapuhelimensa , lämmiteltiin yleisöä keskihintaisten- ja-puhelimien voimin.Massamarkkinoille tarkoitetut keskihintaiset puhelimet sisältävät uudenlaisen lovellisen näytön, joka yltää aivan puhelimen yläreunaan saakka. Nokia 4.2:n varustepakettiin kuuluu Snapdragon 439 -suoritin 2 tai 3 gigatavua käyttömuistia ja 13 megapikselin takakamera, jota tukee kahden megapikselin syvyyskamera. 5,71 tuuman HD+-näytön yläreunaan on lisätty kahdeksan megapikselin kamera.Nokia 3.2 muistuttaa läheisesti edellä mainittua 4.2-mallia, mutta sen näyttö on kookkaampi (6,26 tuumaa), suoritin on pykälää pienempää sorttia (Snapdragon 429) ja takakamera koostuu ainoastaan 13 megapikselin kennosta. Edessä on viiden megapikselin kenno. Molemmista malleista löytyy LED-valolla varustettu virtapainike, joka vilkkuu saapuneiden ilmoitusten merkiksi.Molempien puhelimien suositushinnat ovat alle 200 dollaria.