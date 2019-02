AirMessage tuo iMessage-viestit Androidille – yksi iso mutta

Applen ja Googlen mobiilikäyttöjärjestelmät ovat kilpailevat melkoisen tasaväkisesti käyttäjistä. Molemmilla on omat hyvät ja huonot puolensa, mutta yksi seikka tekee vaihtamisesta niiden välillä vaikeampaa.Kyseessä on Apple-käyttäjien rakastama ja vihaama iMessage. Kyseinen viestipalvelu tarjoaa mukavan tavan viestitellä erityisesti iOS-käyttäjien kesken, mutta valitettavasti sitä ei ole saatavilla kilpailevalle alustalle, joten se myös lukitsee sinut ainiaaksi iPhone-käyttäjäksi, mikäli siitä et halua luopua.Monet tietysti käyttävät vaihtoehtoisia pikaviestimiä, kuten vaikkapa maailman suosituinta ja yli miljardin ihmisen käyttämää viestipalvelu WhatsAppia, joten vaihtoehdoille on tosissaan kysyntää. Mikäli kuitenkin väkisin haluat pitää itsesi kiinni iMessagessa ja silti käyttää Androidia, niin nyt siihenkin on mahdollisuus.AirMessage-sovelluksen kehittäjät ovat julkaisseet vihdoin julkisen version sovelluksesta, joka tuo iMessage-viestit Android-laitteisiin. Valitettavasti matkassa on yksi iso mutta: sinulla täytyy olla Mac-tietokone viestien välittämiseen.AirMessage näet koostuu kahdesta osasta, jossa Mac toimii viestipalvelimena, joka vastaanottaa iMessage viestit ja välittää ne AirMessage-sovellukseen Android-laitteessa. Niinpä Mac tietokone on pakollinen ja sen tulee olla päällä viestien välittämiseen.Jos vieläkin olet mukana, niin käyttööotossa ei pitäisi olla kummempia ongelmia. Erityisesti sillä kehittäjä vakuuttaa, että tietoturvakin on kohdallaan. Suuntaa siinä tapauksessa vaikkapa sovelluksen Reddit-julkaisuun lukemaan aiheesta lisää.