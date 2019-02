Nokia 9 Pureview'n kamerateknologiasta kiinnostuivat muutkin Android-merkit

edelläkävijyys viisikennoisissa älypuhelinkameroissa voi jäädä kovin lyhytaikaiseksi, sillä kiinalainenja Nokia 9 Pureview'n taustatekniikan toimittanutovat ilmoittaneet yhteistyöstä.Lehdistötiedotteesta ei ilmene yhteistyön aloittamisen lisäksi oikein mitään konkreettista, sillä se sisältää lähinnä yhtiöiden itsekehua tai toistensa kehumista. Joka tapauksessa Xiomilta voidaan odottaa jollakin aikavälillä uudenlaista älypuhelinta, jossa kameroiden määrä on poikkeuksellisen suuri. Light on Nokia 9 Pureview'n kohdalla todistanut, että teknologia on valmis kaupalliseen käyttöön, joten yhteistyö Xiaomin kanssa voi edetä nopeasti.Xiaomi ei lupaa vielä tässä vaiheessa koska Lightin teknologiaa voidaan alkaa hyödyntää sen älypuhelimissa.Käytännössä Lightin tarjoama teknologia mahdollistaa useiden kameroiden samasta hetkestä ottamien kuvien yhdistämisen, jolloin lopputuloksena on kuvanlaadullisesti ylivertainen kuva. Teknologia mahdollistaa myös kuvien tarkennuksen muuttamisen jälkikäteen.