OnePlus-pomo: OnePlus 7 ei saa langatonta latausta

Muutamat tämän vuoden tärkeimmät Android-puhelinjulkaisut on jo tälle vuodelle takana. Erityisesti Samsung pamautti ilmoille melkoiset fanfaarit kymmenvuotisjuhlissaan kolmen uuden Galaxy S10 -mallin avulla.Tulossa on vielä muitakin suosittuja Android-malleja, joista seuraavana vuorossa on kenties Suomen suosituin Android-brändi, OnePlus. Kiinalaisyhtiön seuraavaa puhelinta odotellaan seuraavalla vuosineljänneksellä.Tässä vaiheessa ei ole yhtään varmaa mitä uutta OnePlus 7 tuo edeltäjiinsä nähden, mutta yhtiön toimitusjohtaja Pete Lau on paljastanut CNETille jotain uutta tulevasta laitteesta.Laun mukaan OnePlus 7 ei tule sisältämään langatonta latausta, joka on nostanut suosiotaan kilpailevien merkkien puhelimissa. Muun muassa juuri esitelty Galaxy S10 pystyy paitsi lataamaan itsensä niin myös lataamaan muita laitteita langattomasti.Pete Lau selittää asiaa sillä, että OnePlus tarjoaa markkinoiden johtavan latausjärjestelmän. OnePlussan pikalataus onkin valtaisan nopea ja ehdottomasti markkinoiden aivan kärkeä, mutta toki langaton lataus tuo uudenlaisia mahdollisuuksia.Täysin langattomasta latauksesta yhtiö ei tietysti halua irtisanoutua, vaan haluaa vain olla kehittämässä sellaisen langattoman latauksen, joka nopeudellaan sopii yhtiön profiiliin.Huhut ovat kertoneet, että OnePlus nopeuttaisi entisestään langallista pikalatausta tulevassa mallissaan.Nähtäväksi jää onko langaton lataus valmis loppuvuodesta julkaistavaan OnePlus 7T:hen.