on aloittanut-käyttöjärjestelmäpäivityksen jakelun Galaxy Note8 -älypuhelimille. Uuden ohjelmiston sisältämien uutuuksien lisäksi Note8:n omistajia hellitään täysin uudella käyttöliittymällä: Samsung on nimittäin korvaamassa Samsung Experiencen One UI:lla.Erityistä One UI:ssa on näytön jakaminen kahteen osaan: näytön ylempi puolikas, johon sormea on tyypillisesti hankala kurottaa, on varattu informatiivisen tiedon esittämiseen. Alempi puolikas näytöstä on vuorostaan tarkoitettu interaktiiviseksi, jonka kautta käyttäjä vuorovaikuttaa sovelluksen kanssa. Tässäkin kuva puhuu enemmän kuin tuhat sanaa, joten käy katsomassa aiempi artikkelimme Aiemmin päivitys on tullut saataville Galaxy S9:lle.