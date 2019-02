Huawein lippulaivamalli valittiin parhaaksi älypuhelimeksi

Mobiilioperaattoreiden kansainvälinen järjestö GSMA on valinnut Huawei Mate 20 Pro -älypuhelimen MWC 2019 -tapahtuman parhaaksi älypuhelimeksi.Huawein nykyinen lippulaivamalli erottui edukseen suorituskyvyn, laadukkaan kameran, huippuluokan akunkeston, innovatiivisten latausratkaisujen ja muotoilun ansiosta. Palkinnon myöntäjä GSMA (Global System for Mobile Communications) edustaa maailmanlaajuisesti yli 750 operaattoria, ja se vastaa alan suurimpien ammattilaistapahtumien tuottamisesta, mukaan lukien Barcelonassa, Los Angelesissa ja Shanghaissa järjestettävät MWC-messut sekä alueelliset Mobile 360 Series -tapahtumat.Mate 20 Pro on Huawein nykyisen malliston lippulaivapuhelin. Laitteen ytimessä on maailman ensimmäinen 7 nanometrin prosessilla valmistettu Kirin 980 -järjestelmäpiiri, joka takaa huippuluokan tehon ja sujuvan käyttäjäkokemuksen. Leican laajakulmalinssillä varustetun takakameran lisäksi puhelimesta löytyy EMUI 9.0 -käyttöjärjestelmä, joka tuo mukanaan elenavigoinnin ja joukon muita käyttäjälähtöisiä ominaisuuksia."Haluamme kiittää GSMA:ta Huawei Mate 20 Pro:n saamasta tunnustuksesta. Huawei Mate 20 -sarja jatkaa yhtiömme innovatiivista linjaa, tarjoten kuluttajille aina parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen. Puhelimen myyntiluvut kertovat, että Huawei Mate 20 Pro on valloittanut myös kuluttajien sydämet eri puolilla maailmaa. Uraauurtavan teknologiamme kautta voimme tuoda kuluttajille parhaita tuotteita ja kokemuksia myös jatkossa", kertoo, Huawein kuluttajaliiketoimintayksikön mobiililaiteliiketoiminnasta vastaava johtaja. Puhelinvertailu.comin arvostelussa puhelin sai 4/5 tähteä. MVC-messuilla Huawei julkisti myös taittuvanäyttöisen Huawei Mate X -puhelimen sekä uuden lippulaivakannettavan MateBook X Pron Huawei Mate 20 Pron tämän hetkisen hinnan pääset tarkastamaan täältä: Huawei Mate 20 Pro