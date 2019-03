Helmikuussa julkistetut Samsung Galaxy Fold- ja Huawein Mate X -älypuhelimet käynnistivät yhdessä taiteltavien älypuhelimien trendin, jonka pitkäikäisyys selviää kuitenkin vasta ajan kanssa. Kilpailijat pääsevät taiteltavaan näyttöteknologiaan kuitenkin kiinni, mikäli ne vain haluavat.Näin kertoo ainakin korealainen ETNews-sivusto , jonka mukaan Samsung on tarjonnut taiteltavaa OLED-teknologiaansa Applen ja Googlen käyttöön. Vaikka Samsung ja Apple kilpailevatkin älypuhelimissa verisesti keskenään, on Samsungin liiketoiminnot levittäytyneet niin laajasti elektroniikan saralle, etteivät yksittäiset liiketoiminnot voi suoralta kädeltä kieltäytyä tekemästä yhteistyötä toisen yksikön kilpailijoiden kanssa.Samsungin itsenäisten liiketoimintojen takia ei ole lainkaan tavatonta, että yhtiö kilpailee ja tekee yhteistyötä samanaikaisesti. Ei siis ole mikään yllätys, että uutta näyttöteknologiaa on tarjottu Applelle.Galaxy Foldin ja Mate X:n hintataso on kuitenkin sen verran päätä huimaava, että laitteiden suosio on todennäköisesti hyvin vähäinen. Apple siis tuskin on kiinnostunut laitetyypistä kaupallisessa mielessä tällä hetkellä.